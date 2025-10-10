Los servicios aglutinan el 73% de los contratos del área en septiembre

Cerca del 73 por ciento de los 1.416 contratos laborales suscritos en las comarcas durante el pasado mes de septiembre corresponden al sector servicios, donde se concentran exactamente 1.030. Forcarei, A Estrada y Silleda son los municipios en los que los acuerdos en este segmento del mercado laboral se sitúan por encima del 80 por ciento (el 88 en Forcarei), mientras que Agolada no suponen ni tres de cada diez y en Rodeiro son el 39%.

Las 166 contrataciones de la industria suponen casi el 12 por ciento del total y en el agro la cifra se queda en el 9 por ciento. La construcción fue el sector del mercado laboral que menos contratos logró durante el noveno mes del año, con 77 (5,4% del total), de los que 46 corresponden a Lalín, 23 a A Estrada y ocho a Silleda. En el agro sobresale Vila de Cruces, con 55 contrataciones iniciales, en Trasdeza el balance se quedó en 17, 32 en A Estrada y 25 en Lalín. Los datos del ministerio sitúan a los demás municipios de Deza y Tabeirós-Montes con menos de cinco contrataciones en este sector.

Tipología

La relación de acuerdos laborales iniciales por ayuntamientos en el mencionado mes es la siguiente: Lalín (404), Silleda (218), Vila de Cruces (107), Rodeiro (34), Agolada (68), Dozón (7), A Estrada (504) y Forcarei (74). Los informes estatales permiten identificar asimismo los tipos de contratos de cada uno de los meses del año y en este caso hay que subrayar que los indefinidos representaron el 26 por ciento de los totales, con 366 casos. Otros 979 fueron temporales y hubo 21 contratos a hombres que se convirtieron a indefinidos, de los que 11 se formalizaron en Silleda y la decena restante en Lalín. Otros 26 transformados fueron con mujeres, con casos en los tres municipios más poblados. Los indefinidos en Lalín fueron el 36% del total, el 28% en Silleda y el 25 por ciento en A Estrada.