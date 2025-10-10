El PSOE pide a Diputación y Concello una variante «que cumpla la normativa»

El PSOE de A Estrada respondió este jueves a las declaraciones de Gonzalo Louzao sobre el proyecto de entronque de la PO-7016 con la N-640 en la «rotonda de las Colonias», pidiéndole «que se informe mejor» antes de realizar afirmaciones sobre el «ridículo» que, según los socialistas, hicieron tanto la Diputación de Pontevedra como el propio Concello al presentar al Ministerio de Transportes un proyecto «que incumple la normativa técnica».

Luis López Bueno, portavoz del grupo socialista, concordó con el alcalde y la administración local en que el acceso actual «es un riesgo para la seguridad vial de los vecinos de Guimarei, Cereixo, Vinseiro y Lagartóns» y que la conexión entre ambas carreteras debe mejorarse, aunque subrayó que esa mejora ha de hacerse «con un trabajo serio y un expediente bien ordenado, no con anuncios precipitados, fotos con la diputada provincial y toda la parafernalia a la que nos tiene acostumbrados Gonzalo Louzao». Añadió que, en lugar de gastar 90.000 euros al año en notas de prensa y sesiones fotográficas, el Concello «podría emplearlos en hacer bien los expedientes».

El dirigente socialista detalló que «el proyecto que redactaron entre la Diputación y el Concello no cumple con el ángulo de entrada en la rotonda, no cumple con la distancia mínima al acceso anterior y no cumple con la pendiente máxima de entrada». Recordó que, de haberse presentado ese mismo documento para enlazar con una carretera de la Xunta, «la Xunta tendría que denegar la autorización». Según López Bueno, los proyectos viales deben ajustarse a unas normas «igual que le pasa a cualquier vecino o vecina que quiere hacer una casa o un cobertizo».

Además, el portavoz socialista acusó al alcalde de desconocer el funcionamiento de los procedimientos administrativos: «Gonzalo ha demostrado que no tiene ni idea de cómo funciona la gestión de estos expedientes». Consideró «muy peligroso» que Louzao insinúe que «detrás de esto hay una maniobra política», y precisó que «lo único que hay es un informe de del tres de julio que se le comunicó a la Diputación, firmado por el Director de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, y del que Gonzalo Louzao no sabía nada hasta esta semana».

Para López Bueno, el alcalde «debería haber tenido conocimiento de ese informe hace muchos meses», aunque –ironizo– «parece que en la Diputación no lo tienen al tanto de las cosas que pasan o no le cogen el teléfono». En su opinión, «lo que toca ahora es que se pongan a trabajar en un proyecto reformulado que cumpla las normas». Explicó que ya consultó con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y con la Demarcación de Carreteras para verificar que el problema es «únicamente técnico» y que «si se presenta un proyecto bien hecho y que cumpla con la normativa de Carreteras del Estado, no habrá problema en autorizarlo».

Las declaraciones del líder socialista llegan un día después de que el mandatario estradense, Gonzalo Louzao, lamentase públicamente la negativa de Transportes a este proyecto, dando a entender que la decisión pudiese tener que ver con la marca política.