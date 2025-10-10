El PSOE celebra la continuidad de la parada estatal de autobús en Lalín

Los socialistas de Lalín celebran la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible, promovida por el Gobierno de España, «que blinda por ley las paradas de autobús de competencia estatal, como la de Lalín, garantizando su continuidad y dando servicio a las zonas rurales».Así se pronuncia la portavoz del PSOE local, Alba Forno, quien destaca que «el Gobierno de Pedro Sánchez pone así fin a meses de manipulación y confrontación promovidos por José Crespo y por el Partido Popular, que utilizó la posible reordenación de las líneas estatales para crear miedo y crispación entre la ciudadanía».

Para la portavoz municipal de los socialistas lalinenses el Gobierno cumple y mantiene las paradas en los municipios rurales, mientras los populares, después de hacer todo el ruido posible, vota en contra de una ley que precisamente las protege. Es el colmo de la incoherencia y de la política del engaño», afirmó Forno. La concejala denunció también que la Xunta de Galicia ni siquiera respondió a la propuesta del Ministerio de Transportes para asumir la gestión de estas paradas en Galicia. El gobierno le ofreció esta posibilidad, subraya, «pero cuando tuvieron la oportunidad de implicarse y gestionar directamente las paradas, hicieron los de siempre: mirar para otro lado», añadió.

Forno recordó, con todo, que el autobús de larga distancia entre Lalín y Madrid fue utilizado por menos de una persona al día en el último año, mientras que las líneas intermunicipales e interparroquiales que dependen de la administración autonómica «y que eran utilizadas cada día a cientos de lalinenses se recortaron a la mitad». «Las conexiones que de verdad precisan los ciudadanos de Lalín, las que unen las parroquias con el casco urbano o con los ayuntamientos del entorno fueron suprimidas o reducidas al mínimo por la Xunta de Galicia, y ahí Crespo calló, no dijo nada, porque cuando el problema es responsabilidad de su partido, desaparece», lamentó.

Conexión con el tren

Para fianalizar, la portavoz socialista insistió además en la necesidad de mejorar las conexiones por autobús entre Lalín y Ourense para favorecer el uso del AVE. Señaló que cada vez más gente usa el tren de alta velocida. «Lo que necesitamos ahora es que el horario de los autobuses se coordine con los del AVE», manifestó, al tiempo que apuntó que la mejora de estas frecuencias fue aprobada por el pleno la propuesta socialista «pero no tenemos noticias de que se hiciera ninguna gestión» concluyó Alba Forno.