Mociones sobre Os Pendellos y los incendios en Agolada
REDACCIÓN
Agolada
La corporación de Agolada celebra este miércoles, día 15 ( a las 10.00 horas) un pleno ordinario con seis mociones. Desde el PP se presentan propuestas para ampliar el campo de la fiesta de O Quinteiro; para reforzar la vigilancia de O Pendellos; en defensa de un servicio que asesore sobre las ayudas por daños de incendios forestales y otra de partido en contra de la corrupción Completa la lista una moción para adjudicar las horas pendientes del SAF y una del BNG sobre medidas para evitar una nueva ola de fuegos.
