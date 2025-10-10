Forcarei reactiva las actividades para mayores
REDACCIÓN
Forcarei
El Concello de Forcarei ha reactivado actividades sociales y formativas para personas mayores. Se inició el taller gratuito de estimulación de memoria en Forcarei y Soutelo, impartido por Cruz Roja, y con buena acogida. Además, se ofreció una charla sobre seguridad ciudadana para la tercera edad, a cargo de la Guardia Civil, abordando robos, estafas y fraudes. Las actividades se desarrollan los lunes en Soutelo y los martes en Forcarei, en horario de 10.00 a 11.00. Asimismo, Belén Cachafeiro anunció que se irá implementando la oferta de actividades lúdicas y sociales para dinamizar la vida local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Vigo intenta con urgencia salvar la Navidad en O Calvario y Castelao y extenderla a Náutico y O Berbés
- Davila 08/10/2025
- Davila 09/10/2025