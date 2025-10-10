Forcarei reactiva las actividades para mayores

El Concello de Forcarei ha reactivado actividades sociales y formativas para personas mayores. Se inició el taller gratuito de estimulación de memoria en Forcarei y Soutelo, impartido por Cruz Roja, y con buena acogida. Además, se ofreció una charla sobre seguridad ciudadana para la tercera edad, a cargo de la Guardia Civil, abordando robos, estafas y fraudes. Las actividades se desarrollan los lunes en Soutelo y los martes en Forcarei, en horario de 10.00 a 11.00. Asimismo, Belén Cachafeiro anunció que se irá implementando la oferta de actividades lúdicas y sociales para dinamizar la vida local.