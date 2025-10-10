Fernández lamenta el veto del PP a dotar de más medios al área de salud mental del CIS de Lalín

La diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Ariadna Fernández, reclamó la dotación de un psicólogo y un psiquiatra más para poder garantizar la calidad del servicio de salud mental en el Centro Integral de Saúde de Lalín (CIS). En su intervención en comisión denunció «el abandono de la salud mental en la comarca, con un psiquiatra y una psicóloga para atender la 40.000 personas, a los que ni siquiera se les cubren las bajas, vacaciones o días de asuntos propios y con listas de espera de más de medio año».

El BNG rechazó la enmienda presentada por el PP en la planteaba el alta de los facultativos «cuando se pueda». «Ustedes verán si votan lo mismo que sus compañeros de Lalín y ven los mismos errores y los mismos defectos, o si desde Santiago se perciben otro tipo de cosas», dijo, antes de conocer el voto en contra de la iniciativa defendida por la diputada lalinense. Subrayó que, en el caso de la especialidad de psiquiatría, los ratios recomendados en Galicia son de entre 13 y 15 facultativos por cada 100.000 habitantes, ocho en realidad, mientras en el CIS de Lalín, la situación es más grave pues hay uno para 40.000 habitantes. Denunció que además de con un solo profesional en cada especialidad, las bajas, vacaciones o días de asuntos propios no se cubren, lo que deja el servicio completamente desierto durante días o semanas. «En el mes de agosto, las vacaciones del psiquiatra dejaron el centro sin atención en salud mental» , apuntó y aseguró que hay pacientes que llevan meses esperando una revisión, sin saber si deben seguir tomando la medicación o interrumpirla.

Acusó al PP de seguir reduciendo personal y recortando servicios en vez de actuar y de anunciar compromisos en notas de prensa que después, comprobando los datos, «son ridículos e insultantes para los vecinos. Citó al Consello de Contas, que «llama a capítulo» a Gobierno y consellería y dice que los resultados del el Plan de Saúde Mental de la Xunta indican que no se redujeron las listas de espera y se consumen más medicamentos.