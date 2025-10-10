A Estrada lanza un extenso programa cultural por el Día de la Mujer Rural

El Concello de A Estrada conmemorará el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, con una extensa programación de actividades, presentada por la concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, ayer en el espacio radiofónico dedicado a la Igualdad que emite cada jueves la emisora municipal Radio Estrada, conducido por Pablo García y con la colaboración de Kim Llobet, también presidenta de la asociación Mulleres da Estrada. Coincidiendo con la jornada de feria del próximo miércoles, el Novo Mercado será el escenario de la primera parte de un programa que busca poner en valor el papel crucial de las mujeres en el ámbito rural y reflexionar sobre su empoderamiento.

«La sociedad no se puede entender sin el papel de la mujer, y el rural, aún menos», subrayó Goldar, después de que Llobet recordase que A Estrada siempre conmemora esta fecha «como un punto de inflexión para agradecer la contribución del mundo femenino al espacio rural».

El programa arrancará el 15 de octubre en torno a las 11.30 horas, de la mano de distintas asociaciones de mujeres. En apoyo al mercado de proximidad y a la producción local –en gran medida sostenida por mujeres–, una representante de cada colectivo realizará la compra en el Novo Mercado junto al chef Álex Iglesias. Allí disfrutarán de la variada oferta de productos locales, que posteriormente se transformarán en un showcooking. La actividad matinal, organizada en colaboración con el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Norte, concluirá con una degustación abierta al público.

Ya por la tarde, en la Sala MOME, la programación continuará con la participación de varias mujeres vinculadas profesionalmente al medio rural y a sectores tradicionalmente masculinizados. Es el caso de las hermanas Dolores y Rosario Gamallo, de la empresa estradense Gamallo Forestal, dedicada al suministro de leña para chimeneas y cocinas. La otra invitada será Marisa Diéguez, productora de manzana destinada a la elaboración de sidra, un sector en pleno auge dentro del tejido primario de A Estrada.

La concejala quiso aprovechar la ocasión para lanzar también un mensaje de apoyo al comercio local: «Quiero que el acto sirva también para promover que la gente compre en el Novo Mercado nuestros productos de proximidad, de excelente calidad y detrás de los cuales hay muchas mujeres. No hay más que ver los puestos de los miércoles, por ejemplo». Añadió que «para que nuestro mercado municipal sobreviva es necesario que el consumidor confíe en el esfuerzo de estas productoras y productores. Quienes no podamos ir los miércoles, siempre podemos hacerlo los sábados». Goldar adelantó, además, que el miércoles estará presente en la jornada la Asociación de Productores Estradenses.

Finalmente, la concejala quiso rendir homenaje a la mujer rural también en la figura de Avelina Valladares, creadora cultural y protagonista del Rexurdimento desde la parroquia estradense de Berres. El 15 de octubre coincidirá ya con la proximidad del bicentenario de su nacimiento, una efeméride que el Concello de A Estrada conmemorará en 2025 dedicándole su Año Cultural.