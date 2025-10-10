Las empresas adelantan sus cenas de Navidad ya a finales de noviembre

Ya desde mediados de verano están a la venta los décimos de la Lotería del 22 de diciembre. Entonces, ¿por qué no reservar ahora, con dos meses de antelación, la cena de empresa o de grupos de amigos en fechas navideñas? Varios restaurantes de la zona registran durante estas primeras semanas de octubre varias llamadas de clientes interesados o bien en sondear precios o, en muchos casos, en formalizar ya esa reserva. Son muchos los casos en que esa reserva ya queda cerrada de un año para otro. «Incluso se están adelantando las fechas de las cenas, porque los festivos de este año, el 25 de diciembre y el 1 de enero, caen entre semana, y además el Puente de la Constitución explica que algunas empresas hayan fijado la cena de Navidad con nosotros ya para el 29 de noviembre», explica Alberto González Currás, de Casa Currás, en Lalín.

Hay otro motivo por el que las cenas de Navidad se adelantan a finales de noviembre: muchas personas cogen vacaciones en diciembre, aprovechando el puente festivo y el parón escolar, para hacer algún viaje con la familia, como apostilla Belén Gorís, del restaurante Río Liñares, en A Estrada. Este local da a escoger entre varios primeros platos y segundos, y durante las fiestas navideñas ofrece además cenas-baile, que en años pasados llegaron a la media docena pero que en este 2025 serán los días 13 y 20 de diciembre. El encarecimiento de la cesta de la compra y de las propias actuaciones musicales en esas fechas explica que haya menos cenas-baile, que suelen subir el menú en unos 10 euros por persona. También está diseñando este tipo de eventos el Ecohotel Nós, en Silleda, que en breve dará conocer sus diferentes propuestas de menús navideños.

Los restaurantes también concilian, así que es lógico que no abran en Nochebuena, Navidad Fin de Año o año Nuevo. Pero sí preparan comida para llevar, y cada vez es más frecuente que las familias que quieren disfrutar de las fechas más entrañables del año echen mano de esta alternativa. «Si mi madre solía cocinar en esas fiestas para 25 personas, ahora yo preparo menús para más de 50», comenta Belén Goris. Alberto González Currás coincide en el alza de esta demanda, y añade que «si tuviésemos abierto los días 24 y 1 de enero, nos haría falta un pabellón».

Reservas sin anular

Sobre el precio, los hosteleros no notan que los clientes gasten menos que otros años, pero eso sí, en ese mismo precio ya no pueden consumirse las mismas viandas. «Si antes en el menú podías comer centollo, ahora por el mismo dinero entran vieiras», indican desde Casa Currás. Hay ocasiones, aunque sean puntuales, en los que los clientes intentan adaptar su precio reduciendo platos o entrantes, como ocurrió algunas vez en la Tapería Mirthita’s, en Silleda. «Alguna vez, a lo largo del año, hay clientes que tenían reservado y no vienen pero tampoco anulan la cita. Puedes llamarlos por teléfono, pero en ocasiones ni responden. Solemos esperar 30 minutos por ellos, en lugar de los 15 de cortesía, así que si aparecen después, les toca esperar», señala Lourdes Osorio, que también está al frente del Restaurante Casas Novas, también en Silleda.

El cocido triunfó entre los turistas de Lalín en agosto

Aunque ya ofrecía servicio de catering mientras trabajaba en el restaurante familiar Cabanas, Álex Iglesias desde hace un año puso en marcha Álex Iglesias Gastro, un servicio de cocina móvil que se adapta a cada evento y que se convierte también en una excelente alternativa para las cenas familiares, de negocios y de amigos durante las fechas navideñas.«Tenemos reservas de grandes y medianas empresas, que disponen de espacio en sus naves y donde podemos montar el comedor», explica el chef lalinense, que dispone de un equipo de cocineros que se adapta al volumen de comensales así como al menú que estos quieren degustar. De cara a estas fiestas en familia, también han contactado clientes que quieren pasarlas en alguna casa de turismo rural sin preocuparse por cocinar.

Y de las fiestas de Navidad a la Feira do Cocido. Para saborear uno de los platos más conocidos de Deza sí que es mejor reservar con antelación, con mucha antelación, porque «desde ahora hasta abril ya no tenemos nada disponible para grupos de más de 10 personas», apunta Alberto González Currás, de Casa Currás. Y si en su momento el alcalde José Crespo mostró su intención de desestacionalizar el cocido, el tiempo parece darle la razón: en agosto, este restaurante completó su aforo en varias ocasiones gracias a peregrinos, turistas alojados en Santiago y emigrantes retornados.