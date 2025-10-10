Los Chiky’s toman la calle

La calle Serafín Pazo volverá hoy por unas horas a los años 60. Los encargados de guiar ese viaje a pasado serán Los Chiky’s, la histórica formación estradense que sigue al pie del cañón más de cincuenta años después de dar sus primeros pasos. Será a partir de las 20.00 horas cuando la terraza de bar As Tres Portiñas se llene de música de esa década. No será sin embargo un concierto tradicional. Siguiendo el ejemplo del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, Los Chiky’s también han decidido echarse a la calle sin escenario.

Carlos Campos a la batería, Luis Aurelio Nemesio como cantante, Manuel Castedo como bajista, Tato al teclado, Antonio González a la guitarra y Luis Martínez «Gali» como solista guitarra, son los integrantes en la actualidad de este conocido grupo estradense. A pesar de la edad de algunos de ellos se siguen reuniendo una vez por semana –normalmente los miércoles– para ensayar. Pero lo hacen «bien», con ensayo de mañana, seguido de una buena comida, y de nuevo retomando el trabajo por la tarde. Esos ensayos en la casa escuela de la parroquia de Aguións les permiten seguir afinados y con su repertorio preparado para las actuaciones que puedan surgir.

Este año por ejemplo actuaron en A Casa Vella de Valga y en la gala para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. No quieren sin embargo llenar mucho su calendario. «Ya no estamos para andar montando y desmostando», afirman. En esta ocasión han decidido hacer un esfuerzo para repetir una experiencia en la calle que ya realizaron el año pasado y que tuvo una buena acogida.

En cuanto al repertorio, no esperen música moderna ni que se acerque. Solo habrá música de los años 60. «Si es una canción del 61 ya no la queremos», afirman. Su elección de canciones dentro de ese marco temporal ha ido sin embargo cambiando en los últimos años por un condicionante. Aurelio, su cantante desde hace ya unos diez años, no tiene ni idea de inglés y se niega a cantar canciones en ese idioma sin la pronunciación adecuada. Esto los ha llevado a quedarse únicamente con las canciones en español, o bien inglesas pero que tengan una versión con letra en español.

Con esa carta de presentación y con la única intención de «pasarlo bien» los Chiky’s volverán a juntarse una vez más para proponer a todos los estradenses un musical regreso a los años sesenta.