La Casa de Álvaro lucirá esplendorosa para el Cocido

La rehabilitada Casa de Álvaro de Lalín podría lucir todo su esplendor después de su rehabilitación para la Feira do Cocido del próximo año. Estos son los plazos que se manejan para la reapertura del inmueble construido en 1913 y adquirido por el ayuntamiento una vez finalicen los trabajos para transformar una vivienda de principios del siglo pasado en un inmueble público.

Por lo de pronto al alcalde, José Crespo, le atrae la idea de que el pregón de la fiesta gastronómica se realice desde el balcón de la casa, en pleno kilómetro cero de la villa.

Puerta original de la entrada por la calle Principal. / | Bernabé/Javier Lalín

El mandatario estuvo acompañado ayer por el conselleiro de Cultura, José López, en la que era la primera visita del representante del gobierno autonómico a un inmueble al que la Xunta destinará finalmente, con un reformado autorizado poco antes del verano, 1.150.000 euros. «En diciembre finalizaremos los trabajos físicos y después solo quedará la parte técnica y para enero o febrero del año que viene quedará rematada y solo pendiente del proyecto de musealización», indicó.

López agradeció el trabajo de la dirección técnica de la obra, coordinado por Javier Bugallo y Abel Mato, y de la empresa adjudicataria, Obras Gallaecia, por haber sido capaces de materializar una rehabilitación tan compleja como esta. Así, se recuperaron vigas y viguetas, además de las carpinterías exteriores de madera, que incorporaron un doble cristal por cuestiones de eficiencia energética. Las obras en la actualidad se centran en las instalaciones eléctrica y de climatización.

Jardín. / | Bernabé/Javier Lalín

Para el alcalde esta rehabilitación representa para una villa como Lalín recuperar su pasado y afrontar el presente. «Desde el último día que estuve aquí, la verdad es que me llevo una muy grata impresión», indicó, al tiempo que agradeció tanto a López como a su antecesor en el cargo, Román Rodríguez, el apoyo de la consellería a un proyecto que partió con la compra de la casa por algo más de 600.000 euros parte del Concello. «Esta casa nos dará a Lalín y a su comarca un nuevo marchamo de identidad de que cosas antiguas se pueden recuperar y transformar para los tiempos modernos y aprovecharlas».

La normativa urbanística autonómica obligó a mantener la distribución interior de la planta superior, sin posibilidad de habilitar espacios más amplios y diáfanos. Con el mobiliario pendiente, este «contenedor» de servicios culturales tendrá acceso por el portal principal y por el bajo, donde se instalará la oficina municipal de turismo y un espacio museístico dedicado a la Feira do Cocido.

Planta baja del inmueble, donde se instalará la oficina municipal de Turismo. / Bernabé/Javier Lalín

La primera planta funcionará como una casa de cultura con posibilidad de albergar actividades, encuentros, reuniones o exposiciones. El jardín también fue recuperado, con posibilidad de abrir su acceso temporalmente entre las calles Pelayo y Principal, cuestión que para el alcalde conviene todavía analizar.