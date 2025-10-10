Antonio Gil, nuevo jefe de la Policía de Silleda

Silleda nombra a Antonio Gil Pérez nuevo jefe de la Policía Local, tras el proceso interno abierto a raíz de la reciente jubilación del anterior responsable, Manuel López Viéitez. Gil Pérez, que forma parte de la plantilla desde el año 2006, asume el cargo de forma temporal, hasta que se resuelva de forma definitiva la provisión del puesto, incluida en la Oferta de Emprego Público (OPE) de 2025 y en la que figura la dotación de otra plaza de agente.

El nombramiento de Antonio Gil se realizó mediante una resolución de la Alcaldía, una vez que remató el plazo de las bases del proceso interno para la valoración de méritos entre los agentes y que se convocó el 30 de septiembre. Antonio Gil fue el único candidato, y su propuesta fue evaluada de forma favorable por la Comisión de Valoración.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destacó «su larga experiencia y su compromiso con el servicio público» y que esta designación como jefe de la Policía local «garantiza a continuidad y el buen funcionamiento del servicio».