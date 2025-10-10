El «Aló Señor Doctor» de Víctor López Mouriño

Acercar la medicina a sus oyentes y hacer pedagogía a través de las ondas y de internet son los objetivos de «Señor Doctor», el espacio semanal de la emisora Eco FM Ribeira Sacra de Sober que conduce el médico lalinense afincado en Monforte de Lemos, Víctor Manuel López Mouriño. «Soy de Lalín, de la calle Ramón Aller. Llevo trabajando en Monforte 19 años como internista», aclara mientras recuerda que la pasada semana en el hospital comarcal «tuvimos huelga y, además, aquí, en Monforte, la verdad es que tuvo un seguimiento masivo. Estamos protestando por tener que hacer guardias de 24 horas, que son inhumanas, y para que no tengamos que cotizar las guardias y en cambio tener que tributar por ellas. Es como si al final de los 65 años, cuando te jubilas, no hubieses cotizado seis años».

El espacio conducido por el doctor Mouriño llegó por casualidad a las ondas, tal y como explica el galeno dezano: «Se cuelga en internet pero es un programa de la emisora de radio municipal de Sober. El plato fuerte de la emisora hasta ahora eran los deportes y en concreto el carrusel que tienen los domingos con los equipos de fútbol de la comarca y con bastante éxito porque seguir al Barça o al Madrid en la radio es fácil, lo complicado es hacerlo con el Lemos o el resto de equipos de la comarca». Y es que todo empezó precisamente con los deportes. «Hace dos años al Club Deportivo Lalín lo encuadraron en el mismo grupo que al Lemos. Yo conocía al director de la emisora porque llevé a su madre cuando estuvo ingresada, y me dijo que si le echaba una mano retransmitiendo un Lemos-Lalín. Llevé mis apuntes con las alineaciones y demás para probar. Me gustó la experiencia y poco a poco me fui metiendo».

El salto a la materia que domina Mouriño tardó poco en llegar: «El director de la emisora me dijo que podíamos hacer un programa semanal de medicina y así fue como comenzamos la temporada pasada porque es como el curso, vamos de septiembre a junio. Ahora estamos en la segunda temporada y la verdad es que estamos teniendo bastante éxito. Los programas también se cuelgan en formato podcast», señala. Cada semana e habla de un tema en particular y al final del programa «respondemos a las preguntas o dudas que la gente nos envía por WhatsApp o por correo electrónico. Incluso los temas que escogemos nos los pide la propia audiencia, asegura. Es una especie de retroalimentación».

Segunda opinión

El espacio funciona como una consulta cercana en la que se abordan asuntos que preocupan a todo le mundo. «Muchas veces les ofrecemos una especie de segunda opinión sobre lo que les recetan y están tomando o les han dicho. Pasa mucho porque los gallegos somos de segundas opiniones. Estoy muy cómodo porque lo hacemos por teléfono, con lo cual no tengo que desplazarme a la emisora y el director se adapta a mis horarios. Cuando estoy de guardia lo dejamos para otro día y es mucho mejor. Es un programa semanal de media hora que no supone una carga excesiva de tiempo», asegura el doctor López Mouriño.

Como no podía ser de otra forma, después de dos temporadas son muchas las anécdotas vividas. Mouriño recuerda, por ejemplo, que «tenía un paciente que era un cardiópata, que retenía líquidos y tenía las piernas hinchadas. Al hombre se le había metido en la cabeza que unas obras en la acera, con el martillo vibrador, y él pensaba que esas vibraciones cuando estaba en la cama le hacían hinchar las piernas». El médico lalinense se suele mostrar muy cercano a sus «pacientes» virtuales en un espacio que a través del formato podcast adquiere otra dimensión por la posibilidad de llegar a distintos puntos y no sólo de la comarca, la provincia o incluso la comunidad autónoma. Se trata de una ventana única para un médico que lo único que pretende es aclarar dudas y despejar incógnitas

«Aquí la población es muy mayor y los que nos siguen tienen de 80 años para arriba, gente que tiene dudas y que toma muchos medicamentos con patologías crónicas. Muchas veces no mejoran y no entienden que las patologías crónicas no se pueden curar y lo único que se puede hacer es paliarlas. Se cura una neumonía o una fractura de un brazo pero una insuficiencia cardíaca o un cáncer muchas veces son irradicables. A veces, como no se les explica, tienen expectativas de que van a estar mejor de lo que en realidad no van a poder conseguir», indica Mouriño que concluye destacando que esto es un pueblo donde nos conocemos todos. Pacientes, amigos y oyentes somos una familia. Gracias a este programa mucha gente que me conocía y con la que perdí el contacto, incluso en Túnez o Panamá, me siguen y me comentan lo que les gustó más o menos».