Un trivial de cine o cómo programar un robot, en las propuestas del XGN Intermax

Xuventude Galicia Net (XGN) Intermax AI Edition ofrece en su 25ª edición 70 actividades entre talleres, conferencias, competiciones y juegos centrados en las nuevas tecnologías. La inauguración oficial será mañana viernes a las 16.00 horas en el recinto ferial de la Semana Verde, pero abre sus puertas esta tarde (16.00 horas) de forma no oficial para que los participantes puedan ir entrando de forma escalonada, prueben la conexión de equipos e instalen sus útiles para dormir en la zona de acampada.

Los inscritos podrán disfrutar de actividades exclusivas, como enfrentarse a retos de ciberseguridad, formar parte de competiciones de arte digital o conocer la AI Contest, una prueba centrada en programar un robot para que compita con otros en un sencillo juego. Como en cada edición de esta lanparty (el anglicismo se refiere a la concentración de personas que usan una red de conexión local para compartir videojuegos o información), se repiten propuestas como un trivial de cine, juegos con aviones de papel o concursos de plastilina.

En el área accesible a visitantes, durante el viernes y sábado habrá conferencias sobre inteligencia artificial y talleres, amén de un área de videoconsolas o simuladores de juegos, así como futbolín, ping pong, ajedrez y pistas deportivas.