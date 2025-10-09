Silleda habla de compost y de reciclaje en los centros educativos
El Concello de Silleda remata el ciclo de charlas informativas en los centros educativos en torno al reciclaje y el compost. Así, ayer hubo dos sesiones con el alumnado de sexto de Primaria del CEIP Plurilingüe de Silleda y con el del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira.
Además de la separación de residuos para su correcto reciclaje, los responsables de la charla repartieron material informativo para aprender en qué contenedor va cada material, y explicaron buenas medidas para prevenir el desperdicio de alimentos. Con esta actividad, Silleda quiere que los vecinos y vecinas, sobre todo los jóvenes, asuman responsabilidades a la hora de reducir el impacto ambiental del municipio.
Las sesiones estuvieron organizadas por la Concellería de Transición Ecológica, que encabeza Manuel Requeijo, y la de Educación, con Ángela Troitiño al frente. Para estas charlas que impartió la empresa Ancaria SL, el gobierno local obtuvo una ayuda económica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de 13.491 euros. Su coste total rozó los 15.000.
