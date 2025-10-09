Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodeiro convoca el concurso de fotografía «Muller rural: de onte e de hoxe»

REDACCIÓN

Rodeiro

Desde este martes, día 7, y hasta el 23, el Concello de Rodeiro mantiene abierto el plazo de participación en el tercer concurso de fotografía «Muller rural: de onte e de hoxe». Las participantes han de escoger una fotografía anterior a 2003, de sí mismos o de una familiar, y recrearla en el mismo lugar y escena. No se admiten fotomontajes. Las votaciones para escoger las mejores serán entre el 27 y el 31, mediante un formulario en la página web. Las tres mejores recibirán, respectivamente, un vale de 100, 75 y 50 euros para gastar en el comercio local. Habrá que emplearlo en un plazo máximo de 90 días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents