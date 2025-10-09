Rodeiro convoca el concurso de fotografía «Muller rural: de onte e de hoxe»

Desde este martes, día 7, y hasta el 23, el Concello de Rodeiro mantiene abierto el plazo de participación en el tercer concurso de fotografía «Muller rural: de onte e de hoxe». Las participantes han de escoger una fotografía anterior a 2003, de sí mismos o de una familiar, y recrearla en el mismo lugar y escena. No se admiten fotomontajes. Las votaciones para escoger las mejores serán entre el 27 y el 31, mediante un formulario en la página web. Las tres mejores recibirán, respectivamente, un vale de 100, 75 y 50 euros para gastar en el comercio local. Habrá que emplearlo en un plazo máximo de 90 días.