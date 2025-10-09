El PSOE urge soluciones para la maleza en la calle A Ponte

El PSOE de Lalín insta al Concello a actuar de una vez en el tramo de la calle A Ponte afectado por maleza que invade un tramo de un regato que parte de esta zona y que discurre cerca de las viviendas situadas al lado de las dependencias de la Oficina Agraria Comarcal. Los socialistas indican que tras la solicitud por escrito de un grupo de vecinos el gobierno local alegó que esta cuestión era competencia de Augas de Galicia, entidad autonómica a la que se dirigieron los afectados, sin obtener respuesta.

«Pudimos confirmar que es insostenible vivir en este área. La maleza, que crece sin control, y la insalubridad le impide abrir las ventanas y además deriva en aparición de diferentes bichos», apuntan los socialistas, tras reunirse con vecinos de la zona. La única solicitud que hacen desde la comunidad de propietarios del Edificio La Fábrica, argumentan, es que se lleven a cabo las gestiones oportunas para que se realicen los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la orilla del río a su paso por la zona de A Trigueiriza que afecta directamente y de forma continuada a los vecinos y residentes en los edificios colindantes.

Además, aseguran que los vecinos echan en falta mantenimiento en aceras, muy deterioradas en todo este tramo.