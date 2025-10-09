Ocionautas reinventa el «xoves dos Xoves» en formato pódcast en vivo
Serán cinco episodios con protagonistas locales, disponibles en plataformas digitales
El programa radiofónico producido por Ocionautas en colaboración con Radio Estrada conocido como «Os xoves dos Xoves» da ahora un salto a la pantalla, bajo un innovado formato tipo podcast que podrá seguirse en directo en todo tipo de plataformas digitales, como TikTok, Instagram o Twitch.
La novedad llega gracias a la aportación económica de la Xunta de Galicia «Iniciativa Xove», a la que desde hace nueve años concurre la asociación Ocionautas, y que cada edición dota a la entidad de fondos para financiar desde actividades a reparaciones puntuales en su centro de operaciones: la vieja estación de autobuses de A Estrada.
En esta ocasión son 5.000 euros los que el gobierno autonómico ha concedido a la agrupación juvenil, aunque con la premisa de que las actuaciones estén relacionadas con el entorno digital. Es por ello que desde la organización han apostado por dar un impulso a una iniciativa que lleva años rodando con éxito: su programa de radio. Ahora, con más de cinco programas en esta primera temporada, los presentadores Annie Sánchez y Alonso de la Cantera darán voz a los jóvenes emprendedores del municipio para que hablen de sus proyectos en un formato late night show, mientras que los Ocionautas se sumergen en el mundo audiovisual.
