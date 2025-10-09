Nueva comisión de fiestas de Cerdedo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, se reunió ayer con la comisión de fiestas de Cerdedo, muchos de los cuales se mantienen con respecto a pasadas ediciones, mientras que otros se incoporan con ilusión y nuevas ideas. El día 8 de noviembre se estrenan con el tradicional magosto en el nuevo multiusos.

