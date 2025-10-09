Un modificado del proyecto demora el remate de las obras en la Casa de Álvaro de Lalín

Los plazos en la ejecución de una obra, sea de una administración pública o a iniciativa particular, se acaban convirtiendo en muchos casos prácticamente un oxímoron y la realidad suele vencer a lo que aparece en los papeles. La rehabilitación de la Casa de Álvaro de Lalín debía haberse completado a mediados de diciembre del año pasado si atendemos a lo plazos establecidos en la adjudicación de las obras, un año antes, por 978.079 euros. Sucesivas prórrogas y un modificado provocaron que los tiempos se estirasen, finalmente, hasta el .30 de agosto pasado, aunque esta fecha tampoco se cumplirá.

Un modificado del proyecto original autorizado por la Consellería de Cultura, contratista de las obras, elevará el precio final de la rehabilitación del inmueble propiedad del Concello a 1.075.295 euros tras incrementarse en 97.215 euros por el mencionado modificado. La sucesión de los acontecimientos arranca en abril del año pasado cuando el órgano de contratación resolvió autorizar una primera ampliación del plazo en un mes y medio, estableciéndose el final de las obras el 31 de enero del presente ejercicio. El 6 de noviembre de 2024 un informe favorable de los servicios técnicos de la consellería permite a la adjudicataria, Obras Gallaecia SL, una segunda prórroga de tres meses, fijándose el remate de la actuación para el 30 de abril de este año. Pero en noviembre la dirección facultativa de las obras presenta un escrito en la Xunta en la que pide autorización para la redacción de un proyecto modificado «sin variación económica» con el fin de «adaptar la restauración a las necesidades del inmueble», solicitud que obtiene el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio.

El informe concreta que es preciso resolver una serie de patologías cuyo alcance no fue posible comprobar en el momento de la redacción del proyecto, además de para atender una solicitud del ayuntamiento. El Concello propuso la conveniencia de sustituir el mudo de cierre existente en el jardín de la casa en su linde con la calle Pelayo por uno semejante al existente en la rúa Principal «mediante la disposición de un enrejado metálico sobre zócalo de piedra con puerta de acceso, así como la no colocación de la cubierta prevista en este espacio por no considerarse necesaria para el uso pretendido». Esta circunstancia, no prevista en la licitación, supone una modificación del proyecto una vez que se suprime el anexo cubierto propuesto en el jardín.

Además, se detectan as patologías referentes a una serie de trabajos «cuya realización es necesaria para la correcta ejecución de la obra, y que por tanto no se recogieron en el proyecto vigente». O que durante la excavación del terreno para el refuerzo de la cimentación en la esquina noreste de la edificación se apreció la necesidad de aumentar la profundidad de los recalces previstos, con revisión del diseño de los mismos y su forma de ejecución. O que una vez demolidos los falsos techos existentes se ha apreció un muy deficiente estado de conservación de la estructura principal y secundaria del forjado del suelo de la galería de la planta alta que, para la correcta ejecución de las obras previstas, obliga a la ejecución de una nueva estructura soporte que conlleva el levantado de la totalidad de la tarima existente. A su vez, detalla el informe, el proyecto contemplaba actuaciones puntuales de levantado parcial de la cubierta inclinada del inmueble para la intervención en los canalones y bajantes de la cubierta, pero durante las obras se apreció que para la correcta ejecución de la solución prevista en el proyecto hay que retirar gran parte de la cubierta al aparecer placas de fibrocemento con amianto, considerándose oportuno el estudio de otras alternativas que limiten el alcance de la intervención.

La consellería aprueba un porcentaje de incremento del 9,9 por ciento sobre el importe original, trámite que se formaliza a principios del pasado mes de junio.

Oficina de turismo y un museo del Cocido

El proyecto técnico diseñado para la rehabilitación del inmueble propone para la planta la ubicación de la oficina municipal de turismo. Se preveía la demolición de la entreplanta realizada en los años 60 y después en 2007. En la planta baja podrá accederse a la escalera de la antigua vivienda, y habrá otro acceso desde la parte trasera.

También irá en esta planta baja, en la parte norte de la antigua vivienda, un Museo do Cocido que no será un museo etnográfico, sino que exhibirá carteles de la Feira do Cocido o incluso los pregones que se conservan. Se prevé, además, mantener el mobiliario del salón (de principios del siglo pasado) que da al jardín. Y se recuperará además el espacio cubierto con acceso por Pelayo.

La parte alta ya tendrá usos más abiertos. Aquí el elemento más singular es la antigua escalera. En esta planta se habilitará una zona como salón de actos y además se recuperarán zonas dañadas por la humedad en la carpintería existente y de paso cumplir con las normas de eficiencia energética. La sala expositiva se corresponde con el antiguo dormitorio principal, y recreará cómo era la vida burguesa de comienzos del siglo pasado. El inmueble en esta planta contará además con una sala de exposiciones temporales y una sala de reuniones. Completa la dotación una sala de actividades para, por ejemplo, labores de apoyo informático. En el bajo cubierta se modificará el último tramo de la escalera para acceder al espacio central, donde irá un área de trabajo.