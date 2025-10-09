Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoran parques en O Regueiriño y O Rodo

Cuñarro en el parque infantil de la Carballeira do Rodo.

REDACCIÓN

Lalín

El edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, anuncia la puesta a punto de los parques infantiles O Rodo y del entorno del O Regueiriño. Los trabajos comprenden la reparación de los elementos de juego y del mobiliario, el repintado de las estructuras para mejorar su protección frente a la intemperie, la instalación de nuevos juegos infantiles, el relevo de las losetas del pavimento de seguridad y una limpieza integral tanto de las áreas de juego como de los vallados y zonas de estancia.

El de O Rodo es el que ofrece más sombra en verano y el de O Regueiriño es uno de los más concurridos de la villa y funciona como complemento del parque infantil del Cocido anexo.

