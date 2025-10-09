Lalín y Rodeiro, entre los concellos con más jóvenes que se incorporan al agro

Cuando España pasó a formar parte de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), en enero de 1986, en Galicia trabajaban en la agricultura y la ganadería 415.000 personas. La Enquisa de Poboación Activa de 2024 indica que ahora son 53.800, de modo que en 40 años la cifra se desplomó un 90%.

Fue una caída «tardía y abrupta» causada por la migración de las nuevas generaciones a otras profesiones, la concentración de la producción agroganadera en determinadas comarcas y con explotaciones grandes, o la tardanza de las administraciones públicas en destinar líneas de ayuda a la incorporación de personas jóvenes al sector primario. Son argumentos que recoge el informe ‘O relevo xeracional no sector agrario galego: retos e oportunidades’, que publica el Foro Económico de Galicia y que se basa en la VII Reunión Casal de Armán, celebrada en junio de 2024.

El informe de Edelmiro López y Francisco Ónega recuerda que ya en la década de los 80 surgió un debate sobre si había demasiada mano de obra dedicada a producir alimentos, para los que además era necesario «un nivel de vida justo», como indicaba el Tratado de Roma de 1957. Así que desde la década de los 60 promovió sobre todo la modernización del sector. En 1972 comenzaron medidas para el relevo generacional, con líneas de ayuda a jubilación anticipadas, que se verían reforzadas con la PAC de entre 1985 y 1999. Ya en 2013, la UE activa ayudas para los nuevos agricultores que deseen crear empresas en el agro, y en 2015 se pone en marcha un complemento para las nuevas incorporaciones de jóvenes de menos de 40 años. El impacto de esta medida fue «positivo, pero modesto», como reconoce la UE. En el caso de los concellos dezanos, permitió que entre 2016 y 2023 hubiese en Lalín 127 incorporaciones de jóvenes al agro. Es el segundo concello con más altas, superado solo por las 134 de Sarria. Entre los 15 municipios gallegos con más gente joven que trabaja en el agro desde la última década también figura Rodeiro, con 56.

Pese a estas incorporaciones, de los 75.000 jefes de explotación solo el 3,5% tiene menos de 35 años, mientras que 71,7 está en torno a los 55 o supera ya la edad de jubilación. Y de esos jefes con menos de 35 años, solo el 1,5% son mujeres.

La burocracia, la rentabilidad y el clima

El informe del Foro Económico de Galicia indica que una de las causas del envejecimiento del agro se debe al sistema de pensiones, que obliga a trabajar hasta edades avanzadas. Hay otras cuestiones que frenan el interés de la gente joven por el campo: las dificultades para conciliar, la falta de servicios en zonas rurales y también la excesiva burocracia para dar de alta una explotación. El cambio climático se convierte en otra cuestión a la hora de tener en cuenta si la producción agraria será o no rentable.

En el caso gallego, las nuevas incorporaciones al agro se concentran en la producción de leche y de carne de vacuno, seguidas por la avicultura, las granjas de porcino o la apicultura. Cada estado de la UE debe diseñar un plan estratégico que desarrolle las líneas de la PAC. En Galicia, están activas medidas como la movilidad de fincas (presente también en Irlanda, Portugal o Francia) mediante el Banco de Terras para su alquiler y compra, o cursos de Aptitude Empresarial Agraria.