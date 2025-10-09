Lalín tiene el impuesto de vehículos más económico de los grandes concellos

El Concello de Lalín incrementó el año pasado la presión fiscal con la subida de la contribución urbana y la recuperación de las plusvalías o el impuesto de construcciones. No obstante, no le tocó al tributo de vehículos, lo que lo sitúa como el concello gallego de primera categoría donde este impuesto es más económico para los ciudadanos.

El denominado Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es uno de los tributos no potestativos de las administraciones locales que más recursos aporta a los concellos y en el caso de Lalín el curso pasado dejó algo más de 855.000 euros. Cada vehículo paga en función de sus características o potencia y, como acontece con el parque móvil absoluto, los turismos son el segmento mayoritario. Los tramos se dividen entre los automóviles de menos de 8 Caballos de Vapor (fiscales), entre 8 y 11,99; de 12 a 15,99; de 16 a 19,99; y de más de 20. Los más habituales en el parque móvil español son los que tienen entre 8 y 15,99 caballos fiscales. Pues bien, los de estos tramos pagan en Lalín 34,08 ó 81,29 euros, tarifas que entre los municipios gallegos de más de 20.000 habitantes solo mejora –en el grupo de 12 a 15,99 CV– el Concello de O Porriño. En Vilagarcía de Arousa son 52,5 y 110,8 euros, respectivamente, Redondela (52 y 112), Vigo (68,15 y 143,88), Pontevedra (55,85 y 118,5), Ponteareas (45,5 y 102,29), Cangas (54,53 y 136,96), Marín (49,42 y 104,31), Ourense (57,8 y 127,35), Lugo (59,32 y 123,72), Ames (44,3 y 93,52), Arteixo (52,23 y 110,25), Cambre (59,57 y 125,75), Carballo (40,9 y 86,33), A Coruña (132,19), Culleredo (60,8 y 128,3), Ferrol (58 y 123), Narón (62,71 y 132,37), Oleiros (52,3 y 110,4), Ribeira (52,6 y 111,04) y en Santiago se mueven entre 57,5 y 121,4 euros anuales.

El recibo también es más asequible en Lalín que en la mayor parte de los municipios de las comarcas. Así, en Silleda la tarifa para los turismos de entre 8 y 11,99 caballos es de 42,26 euros y los dueños de un automóvil de entre 12 y 15,99 CV abonan 89,21. En Vila de Cruces son 42,6 y 89,93 euros en cada caso y en Rodeiro, 37,49 ó 79,14 euros. Los valores en Agolada son de 35,78 y 75,57 euros y en Dozón, entre 34,08 y 71,94. En A Estrada las cuantías vigentes para este año están entre 42,94 y 90,65 euros, en Forcarei se mueven de 37,49 y 79,13 y en Cerdedo-Cotobade son de 39,19 y 82,73 euros.

Por otro lado, el impuesto de circulación de un ciclomotor en la capital dezana asciende a 5,57 euros al año, tarifa que comparte con A Estrada, mientras que en los demás concellos del área es más baja. En lo que respecta a las motocicletas, como acontece con los turismos, se paga en este caso en función de la cilindrada. Así, las de hasta 125 centímetros cúbicos abonan lo mismo que un ciclomotor, 9,54 euros las que tienen entre 125 y 250 y 19,09 euros las máquinas de entre 250 y 500. El impuesto sube hasta los 38,17 euros para las motos de 500 a 1.000 y las de más de 1.000 asumen 76,33 euros.