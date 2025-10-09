El Idis estudia cómo afecta la carga glucémica de las comidas

Médicos de atención primaria del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) del grupo Metodología de la Investigación del Idis (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago), junto con bioestadísticos de las universidades de Compostela y Harvard, han publicado en la prestigiosa revista JAMA Network Open un estudio pionero que confirma la importancia de la carga glucémica de los alimentos sobre los niveles de glucemia en las personas a pesar de que estas no sean portadores de diabetes.

El estudio titulado Edad, sexo, IMC, horario de las comidas y respuestas glucémicas reales a la carga glucémica de las comidas analizó la respuesta glucémica a las comidas de 514 adultos de la población general de A Estrada. Los participantes fueron monitorizados con sensores de glucosa durante siete días, mientras registraban de forma detallada su dieta habitual. Se recopilaron más de 1,3 millones de mediciones de glucosa, lo que convierte a este trabajo en uno de los más amplios realizados en población sin diabetes con monitorización continua de glucosa.

Masa corporal

Este estudio logró demostrar que las comidas con mayor carga glucémica se asocian con subidas de glucosa intensas y prolongadas, especialmente al mediodía y por la noche. El índice de masa corporal también influyó, aunque en menor medida, mientras que los hombres presentaron niveles de glucosa más bajos que las mujeres después de las comidas principales.