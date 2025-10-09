Correos lanza su campaña para el envío de castañas desde Silleda

Correos vuelve a activar en Silleda su campaña especial para el envío de castañas, a fin de que los ciudadanos puedan mandar este producto a cualquier punto del territorio estatal peninsular. Este servicio para el envío de castañas por paquetería estará disponible hasta el 30 de noviembre en la oficina postal de Silleda, situada en el bajo del número 45 de la calle Trasdeza.

Además de los envíos desde la oficina, los vecinos de Silleda también podrán gestionar los envíos directamente desde su domicilio a través de sus carteros y carteras rurales. Los ciudadanos podrán introducir en este paquete la cantidad de producto que deseen, con la recomendación de que estén bien secas. Correos ofrece para ellos un precio reducido con descuentos respecto a la tarifa estándar de esta modalidad de paquetería.

Modalidad de entrega

Al ser un producto alimentario, el servicio de Correos está diseñado para garantizar una entrega rápida y eficaz: la admisión se realizará de lunes a jueves para asegurar que las castañas lleguen en óptimas condiciones. El cliente puede elegir el lugar de entrega (domicilio, empresa, local comercial, oficina de Correos, etc.) y el servicio incluye notificaciones por SMS y de correo electrónico para el destinatario. Todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido.