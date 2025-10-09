El Concello plantea una reunión a tres bandas sobre la variante de la EP-7016

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, mostró su malestar tras «conocer por la prensa» la negativa del Ministerio de Transportes al proyecto de la creación de una variante entre la carretera provincial EP-7016 y la N-640, a la altura de la rotonda de As Colonias. La actuación, considerada prioritaria por el gobierno local por motivos de seguridad vial, estaba a la espera del informe sectorial del Ministerio, imprescindible para la firma del convenio entre la Diputación de Pontevedra y el Concello.

El regidor aseguró sentirse «sorprendido» por la decisión, especialmente porque el proyecto había sido consensuado en su día durante el mandato provincial de Carmela Silva, del PSOE. Recordó que el documento fue encargado y elaborado por el anterior gobierno provincial socialista, «en coordinación con las personas que en aquel momento dirigían el Ministerio de Transportes en la provincia». Por ello, no ocultó su desconcierto ante la negativa actual por cuestiones técnicas. «No quiero ser suspicaz con que A Estrada sea un gobierno del Partido Popular y la Diputación sea del mismo color», apuntó, dejando la puerta abierta a la duda sobre una negativa por cuestiones políticas.

Louzao insistió en que la actuación responde a una materia de seguridad que afecta a centenares de vecinos. El Concello había cumplido ya con su parte del proceso, reservando en los presupuestos municipales los 63.000 euros necesarios para las expropiaciones, mientras la Diputación se comprometía a financiar íntegramente la obra. «Lo que pido es que se pongan a trabajar», declaró, reclamando al Ministerio y al órgano provincial que revisen el proyecto, que debería haberse ejecutado este año.

El regidor se mostró especialmente crítico con los argumentos técnicos esgrimidos por la entidad estatal. «Si no pusieron problemas a la rotonda del Mercadona, no veo cuáles son los inconvenientes en esta», ironizó, subrayando que se trata de una conexión «corta, de apenas 300 metros, pero esencial para mejorar la circulación y reducir riesgos».

Asimismo, el mandatario recordó que el tramo actual de la EP-7016 presenta un ancho insuficiente y carece de espacio para peatones, lo que multiplica el riesgo de accidentes. «Ya no hablamos de que la salida es insegura para vehículos utilitarios, sino de que cuando sale un vehículo largo como un autobús o un camión provoca un problema también en la N-640», explicó.

Finalmente, el Concello solicitará una reunión técnica a tres bandas –con Ministerio, y administración provincial– para tratar de desbloquear el expediente. «Lo que necesitamos es voluntad política», sentenció el alcalde, al tiempo que reiteró su disposición a colaborar para introducir los cambios que exija la normativa.

Una cuestión de seguridad vial con consenso político

El proyecto de conexión entre la EP-7016 y la N-640 pretende mejorar la seguridad en uno de los accesos más conflictivos del municipio. La actuación contempla la ejecución de un nuevo tramo de enlace desde la carretera provincial que une A Estrada con Vinseiro y As Casetas hasta la nacional, a la altura de la rotonda de As Colonias. El presupuesto estimado supera los 216.000 euros y sería financiado íntegramente por la Diputación de Pontevedra. .El tramo inicial de la EP-7016 presenta graves deficiencias: una anchura media de apenas 4,5 metros, sin arcenes y con curvas cerradas. El nuevo diseño plantea una variante de 7 metros de ancho, con arcenes de medio metro a cada lado y un trazado más recto que facilitará el tráfico de vehículos pesados, autobuses y maquinaria agrícola.La peligrosidad de este cruce se ha confirmado en varias ocasiones debido a la concentración de accidentes de tráfico en el punto del cruce actual. Por ello, el alcalde de A Estrada incidió en evaluar la situación desde el prisma de una necesidad ciudadana, recordando el consenso de todos los partidos políticos con representación municipal a la hora de debatir esta actuación.