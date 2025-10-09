Concello y Anacos Educativos lanzan una nueva edición del programa «Noites Novas»

El Concello da Estrada y la firma Anacos Educativos presentan una nueva edición del programa «Noites Novas», una alternativa de ocio saludable, seguro y diverso dirigida a jóvenes a partir de 12 años. Las actividades se desarrollarán los sábados 11, 18 y 25 de octubre, de 21.00 a 23.00 horas, en distintos espacios del centro de la villa, con monitores especializados, materiales y seguros incluidos, sin coste para los participantes.

La primera cita consistirá en un juego de ingenio, el 18 se celebrará un Cluedo urbano y el 25 se realizará un taller de fotografía con teléfono móvil desde una perspectiva de género, fomentando la creatividad y la reflexión sobre estereotipos.

Aunque la inscripción no es obligatoria, se recomienda realizarla para facilitar la organización. Más de 200 jóvenes participaron en la primera edición, que completó el aforo en varias convocatorias, evidenciando la necesidad de espacios de ocio específicos para adolescentes de 12 a 16 años.

El programa pretende consolidarse como un recurso estable para la juventud de la Estrada y fomentar la participación activa y el intercambio de experiencias en la calle.