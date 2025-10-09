Comienzan las obras de mejora y reorganización de Área 33

El Concello de Silleda inició esta semana las obras de mejora de las infraestructuras viarias del parque industrial Área 33. La inversión asciende a casi 138.000 euros, cofinanciados por la Xunta de Galicia y las arcas municipales a través del Plan +Provincia de la Diputación.

La empresa Taboada y Ramos acometerá la renovación del firme en más de 2,2 kilómetros de calles, mediante actuaciones de fresado y reposición, refuerzos en los cruces y la aplicación de una nueva capa de rodadura con microaglomerado en frío. También va a mudarse la señalización horizontal y vertical en toda la primera fase del parque.

Más de 80 empresas

Uno de los cambios más notables será la implantación de la circulación en sentido único, coordinado por la Policía Local. Habrá también nuevas zonas de aparcamiento para facilitar el acceso y el tránsito de las más de 80 empresas que operan en Área 33.

La alcaldesa y responsable municipal de Obras, Paula Fernández Pena, visitó estos trabajos junto a la concejala de Promoción Económica, Estefanía Taín. La regidora señala que «estas actuaciones suponen un paso importante para modernizar y adaptar el parque a las necesidades actuales del tejido empresarial, mejorando tanto la seguridad como la funcionalidad de sus calles». En este sentido, el ejecutivo local del PSOE mantendrá un canal abierto de coordinación con el empresariado para minimizar las posibles incidencias.

Por otra parte, y para complementar estas mejoras en la zona empresarial, el Ministerio de Transporte y Movilidad acometió ayer obras en los accesos al polígono desde la N-525. Los accesos estuvieron cortados desde el mediodía hasta las 18.00 horas.