El balonmano, a pie de calle

La Federación Gallega de Balonmano comenzó ayer la instalación de gradas y pistas en la Praza da Constitución para convertir A Estrada en sede de la Copa 5x5 Balonmán na Rúa, organizada por la Diputación de Pontevedra y la propia federación. La villa se suma así a Vigo, Redondela y A Cañiza como escenario de este evento que busca acercar el balonmano a la ciudadanía. El torneo se desarrollará desde mañana hasta el domingo, con horarios de 16.00 a 20.00 el viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 el sábado, y de 10.00 a 14.00 el domingo, cuando se celebrará la entrega de premios.

La competición está abierta a equipos de entre cinco y ocho jugadores de categorías benjamín (nacidos en 2016, 2017 y 2018) y alevín (2014 y 2015). Todos recibirán una equipación y deberán acudir acompañados de un responsable mayor de 16 años.

El concejal de Deportes, Ismael Pena, subrayó que la cita «es una gran oportunidad para dar visibilidad al balonmano y llevarlo a la calle». Confía en que el evento «sirva de impulso definitivo para asentar este deporte en A Estrada.