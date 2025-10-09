Avalancha de deporte en A Estrada

Mañana, viernes 10 de octubre las instalaciones de las piscinas municipales de A Estrada acogerán una nueva edición del Campionato Zonal de Cros Xogade. La cita, una de las más importantes a nivel deportiva en el concello estradense, reunirá a cerca de 1.500 alumnos y alumnas de los centros educativos tanto de primaria como de secundaria del municipio anfitrión, pero también de Cuntis y de Moraña. El evento, arrancará a las 10.45 horas y desde entonces hasta las 12.40 los diferentes cursos se irán sucediendo en las competiciones, primero con disputa de la categoría femenina, y después la masculina.

Los diez primeros de cada competición recibirán diplomas, mientras que para el podio de los tres primeras posiciones se reservan las medallas. No obstante, esto no es todo, ya que los ganadores de cada categoría podrán pasar a la fase comarcal, con centros de Deza. Si avanzan en esta, el siguiente encuentro será a nivel provincial y tendrá lugar en Vigo, hasta llegar a la final autonómica, en Lugo, y, si hay talento, esfuerzo y suerte, incluso la nacional, que este curso académico acogerá Extremadura.

Asimismo, cabe destacar que los estudiantes no emplearán toda la jornada lectiva en el campeonato, sino que llegarán, competirán en su turno y volverán a las aulas para continuar con el horario académico.

Los centros participantes este año son: los IES Antón Losada, Avelina Valladares y Manuel García Barros de A Estrada, los CPI Santa Lucía de Moraña y Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis, el CPR Nuestra Señora de Lourdes de A Estrada y los CEIP Pérez Viondi, Figueiroa, Cabada Vázquez, Oca, O Foxo y Manuel Villar Paramá de A Estrada.

En cuanto a los cursos que forman parte de la competición amistosa, serán los comprendidos desde segundo de primaria a tercero de la ESO, aquellos que cuentan con seguro escolar.

Con esta actividad, Xunta y Concello consolidan una colaboración con décadas de antigüedad, que busca promover el deporte entre las generaciones más jóvenes, pero también generar lazos con las comunidades educativas de municipios colindantes, como es el caso de Cuntis y Moraña en la fase zonal. Jóvenes y benjamines disfrutarán de una jornada académica diferente, teniendo la posibilidad de crear nuevas amistades a través de una rivalidad sana.

En este sentido, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, agradeció a la Xunta el apoyo constante, «que permite que este concello siga siendo una de las capitales del deporte base en Galicia», y aprovechó para recordar que el municipio está entre los primeros gallegos a nivel de deportistas federados. Por su parte, e jefe provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, suscribió las palabras del mandatario y añadió: «A Estrada tiene que estar orgullosa».