Aumentan hasta 56 los inscritos en el gimnasio de Cerdedo
Jorge Cubela buscará financiación para mejorar el equipamiento actual y sumar nueva maquinaria
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
El gimnasio municipal de Cerdedo continúa creciendo en número de usuarios y ya cuenta con 56 personas inscritas. El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, expresó su satisfacción por la buena acogida del servicio y destacó el ambiente positivo que se respira en las instalaciones. Señaló además que el incremento de usuarios ha sido especialmente notable desde el cierre del gimnasio de Forcarei, lo que ha impulsado la actividad en el centro cerdedense. «Estamos muy contentos de ver cómo este servicio sigue creciendo y de comprobar el gran uso que se le está dando», indicó Cubela.
Ante esta demanda, el Concello solicitará una subvención para adquirir nueva maquinaria y mejorar el equipamiento actual.
