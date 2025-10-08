Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xunta y Concello abordan mejoras en el rural de Forcarei

Xunta y Concello abordan mejoras en el rural de Forcarei

Xunta y Concello abordan mejoras en el rural de Forcarei

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reunió con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. En el encuentro se abordaron proyectos como la mejora de caminos rurales y el avance de la concentración parcelaria de Meavía-Quintillán, la gestión de la biomasa y prevención de incendios forestales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents