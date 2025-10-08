Xunta y Concello abordan mejoras en el rural de Forcarei
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reunió con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. En el encuentro se abordaron proyectos como la mejora de caminos rurales y el avance de la concentración parcelaria de Meavía-Quintillán, la gestión de la biomasa y prevención de incendios forestales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente
- Davila 07/10/2025
- Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas