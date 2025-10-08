Vecinos de Bendoiro solicitan aceras entre A Laxe y Xubín

Vecinos de la parroquia lalinense de Bendoiro se han dirigido al Concello para solicitar su apoyo en una serie de demandas ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En un escrito avalado por firmas de residentes en el lugar de Castro, los demandantes aducen serios problemas para acceder a este lugar a través de la pista situada en plena N-525 debido a que los vehículos se desplazan por la carretera nacional circulan a gran velocidad. En el escrito presentado ante el ayuntamiento el pasado 18 de septiembre proponen a la administración municipal que realice los trámites necesarios ante el ministerio para que se lleve a cabo un ensanche de la citada pista, a la altura del lugar de A Vilasoa, con entrada por el margen izquierdo de la vía en sentido Prado.

Otra reivindicación, en este caso que acumula años de espera pues constan peticiones de hace al menos una década, consiste en la construcción de aceras en los márgenes de la nacional entre los lugares de A Laxe y Xubín; es decir, prácticamente desde poco después de la salida de la autopista hasta la recta que enlaza con el núcleo principal de la parroquia de Prado. Y por último, los vecinos proponen en su comunicación la colocación de señalizaciones de limitación de velocidad a un máximo de 50 kilómetros por hora en el tramo que discurre entre la gasolinera y la rotonda de entrada al parque empresarial Lalín 2000.

La junta de gobierno local acordó por unanimidad delegar en la concejalía de Mobilidade la realización de los trámites necesarios ante el ministerio para que este departamento del Gobierno de España «proceda a atender dicha petición».