Transportes deniega el permiso para la variante entre la EP-7016 y la N-640

El proyecto para crear una variante que conecte la carretera provincial EP-7016 con la N-640 en el entorno de As Casetas (A Estrada) ha quedado en suspendido tras una resolución denegatoria por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra confirmó que la Diputación provincial fue notificada el pasado 3 de julio de esta decisión, lo que explica la falta de avances en el proceso administrativo para materialización de la iniciativa.

«La resolución de denegación de autorización sobre esta petición de conexión fue notificada a la Diputación el pasado 3 de julio», explicaron fuentes de la Subdelegación, que exponen que dicho informe es denegatorio porque «el proyecto elaborado por la Diputación incumple la normativa del Ministerio sobre trazado y también la Orden de 16 de diciembre de 1997, que regula las conexiones con las carreteras de la Red Nacional del Estado».

Según el documento técnico elaborado por los servicios de la Demarcación, el diseño remitido por la administración provincial no respeta varios parámetros obligatorios. Entre otras deficiencias, se señala que el proyecto no cumple con las directrices sobre el ángulo de conexión, que no guarda la separación mínima exigida respecto a otros accesos de la glorieta situada en el punto kilométrico 203 de la N-640 –conocida como la rotonda de As Colonias– y que además presenta una pendiente superior a la permitida por la normativa.

La Diputación dispone ahora de un plazo de dos meses desde la notificación para presentar un recurso contencioso-administrativo si decide impugnar la resolución. Hasta entonces, el proyecto no podrá avanzar.

El plan había sido anunciado en octubre de 2024 con una inversión superior a 216.000 euros, financiados por la Diputación, y contemplaba desviar unos 200 metros del tramo final de la vía provincial EP-7016 directamente a la glorieta de las Colonias, con la intención de aumentar la seguridad vial y visibilidad.