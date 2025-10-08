Tramitan la apertura de un bazar chino en la fábrica de Florentino de O Rodo

La antigua fábrica de la textil lalinense Florentino de O Rodo retomará su actividad empresarial con la apertura de un bazar chino. La propiedad tramita ante el ayuntamiento un expediente urbanístico con este fin, según consta en uno de los acuerdos de la junta de gobierno local del pasado 29 de septiembre.

El solicitante, Florentino Cacheda López, en nombre de la sociedad Florentino Colección SL, tramita la segregación de una parcela sobre la que se asienta la factoría que en su conjunto abarca 8.720 metros cuadrados de superficie. Lo que se segregaría sería la porción del predio matriz comprendida entre el vial de la calle Rodo y la alineación establecida en el planeamiento urbanístico municipal con el fin de completar los accesos conforme al plan de tráfico y a la propuesta autorizada por la Diputación provincial como titular de la carretera. Son en concreto 418 metros cuadrados.

En el expediente se cita que toda parcelación urbanística, segregación o división de terrenos quedará sujeta a licencia municipal, salvo que el ayuntamiento declarase su innecesariedad. En los condicionantes urbanísticos se concreta que tanto la parcela matriz como la matriz resultante están en situación de fuera de ordenación relativa, permitiéndose los usos existentes en edificaciones tradicionales según lo dispuesto por la vigente ley del suelo de Galicia. Esta segregación, aduce, no cambia los parámetros de la edificación existente.

El Concello obliga al solicitante a reponer las aceras afectadas por los trabajos, recolocar la señalización existente, solventar el desnivel existente hacia el interior del nuevo límite de la parcela, eliminar o desplazar el transformador de nuevo a dentro de la propiedad privada o reponer posibles infraestructuras dañadas.