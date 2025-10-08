Santiago Gómez Fuentes presenta na Casa das Letras tres novos libros
Santiago Gómez Fuentes presenta mañá, xoves 9 de outubro, os libros As tres mouras da Fonte Lantana, Antón e a Moura do Lameiro de Viana e O Tesouro do Castro da Veiga. O acto terá lugar ás 20.00 horas na Casa das Letras da Estrada, e nel tamén participarán Gabriel Iglesias Sanmartín, Xoán Carlos García Porral, a responsable de O Recuncho da Lingua, Pilar Bernárdez, e a concelleira de Cultura da Estrada, Lucía Seoane.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente
- Davila 07/10/2025
- Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas