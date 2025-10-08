Santiago Gómez Fuentes presenta na Casa das Letras tres novos libros

Santiago Gómez Fuentes presenta mañá, xoves 9 de outubro, os libros As tres mouras da Fonte Lantana, Antón e a Moura do Lameiro de Viana e O Tesouro do Castro da Veiga. O acto terá lugar ás 20.00 horas na Casa das Letras da Estrada, e nel tamén participarán Gabriel Iglesias Sanmartín, Xoán Carlos García Porral, a responsable de O Recuncho da Lingua, Pilar Bernárdez, e a concelleira de Cultura da Estrada, Lucía Seoane.