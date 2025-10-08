La plantilla de Caymo celebra los 25 años de la empresa con una comida en O Pote el 18 de este mes
La empresa cruceña Caymo celebra sus 25 años de puesta en marcha, y lo hace con una comida con toda la plantilla y sus familiares en el Mesón O Pote, en Piloño. El cuadro de personal cuenta con unas 15 personas, pero a la cita acudirán en torno a 50. Caymo fue fundada por José Ramón Salgado García, José Castro Fernández (fallecido en 2019) y José Ángel Mouriño Vázquez. Su actividad se centra en la construcción de estructuras de naves e instalaciones agrícolas.
