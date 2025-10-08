Pintan la N-640, pero el firme sigue en péstimo estado

El mal estado del firme de la carretera N-640, pésimo en algunos tramos, sigue suscintando quejas de los usuarios. Algunos no han ocultado su sorpresa por el hecho del reciente pintado de la señalización horizontal sin antes haber acometido la reparación del asfalto. La anunciada y millonaria mejora de esta vía nacional que une Vegadeo (Asturias) con Vilagarcía no acaba de hacerse realidad y los trabajos ejecutados en primavera fueron apenas un parche que no ha solucionado el problema.