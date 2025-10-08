Picariños solicita más profesores de apoyo para el CEIP de Figueroa

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) Picariños del CEIP de Figueiroa de A Estrada inició estos días un proceso de recogida de firmas para solicitar más docentes de las especialidades de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT), ante la falta de estos para poder atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo del centro.

Los puntos de recogida de firmas actualmente se encuentran en el propio colegio de Figueiroa, en el comedor escolar, y a mayores, en varios comercios y empresas del casco urbano estradense, como son la Copistería O Copión, la cafetería San Paio, así como en la empresa María Martínez Otero. Por último, indican que también se puede participar en alguna unidadmédica del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Desde el CEIP de Figueiroa también quisieron informar de que los padres y madres que estén interesados en colaborar con la recogida de firmas pueden ponerse en contacto con el propio centro, que les dará las instrucciones para ayudar en la causa.

Este tipo de solicitudes también se dio en otros centros del municipio de A Estrada, como fueron el IES Manuel García Barros o el CEIP de O Foxo, donde requieren más profesionales en estas especialidades para poder atender con plenas garantías a todos estos alumnos con necesidades educativas especiales.