La oficina de documentación de Lalín tramitó el año pasado una media de 556 DNI al mes

La oficina de documentación y extranjería operativa en el consistorio lalinense gestionó durante el año pasado un total de 8.724 documentos identificativos. El servicio implantado hace una década por la Policía Nacional tuvo una menor carga de trabajo en comparación con 2023, sobre todo en la gestión de pasaportes pues su expedición se redujo un 22 por ciento, mientras que la demanda del Documento Nacional de Identidad (DNI) se redujo mucho menos y cayó cinco puntos porcentuales.

El informe anual elaborado por el Ministerio del Interior para ciudades y villas con este servicio, tanto permanente como móvil, concluye que en Lalín se tramitaron un total de 6.676 documentos de identidad, de los que 3.556 fueron solicitados por varones y los restantes 3.120 por mujeres. Durante 2023 habían sido 7.020; es decir, 344 más que en el último ejercicio completo. En lo que respecta a las nuevas inscripciones de ciudadanos la cifra ascendió a 635 y en consecuencia los restantes 6.041 DNI expedidos por los funcionarios ministeriales fueron renovaciones. Además, el balance identifica también casos de sustracciones, que fueron 63, un número muy semejante al del año precedente [fueran 62] mientras que los extravíos ascendieron a 381, en este caso bastantes menos que los 405 del año 2023.

Como indicamos, la tramitación de pasaportes experimentó un notable descenso y de 2.632 se pasó a 2.048; es decir, casi 600 menos. Fueron anulados 42 documentos, los tramitados se situaron en 2.006, de los que 159 no tuvieron coste para el interesado.

Si comparamos la actividad de la oficina lalinense con otras de localidades de población semejante hay que indicar que en la sede estable de Ribeira se gestionaron 10.795 DNI, Monforte de Lemos (6.883), Carballo (12.367), Viveiro (7.574), Verín (6.539), Tui (8.124), Salvaterra de Miño (7.866) o 3.648 en O Barco de Valdeorras.

La consecución de este servicio se cerró en la primavera de 2015 y entonces el alcalde, José Crespo, agradeció la implicación del entonces comisario del Cuerpo Nacional de Policía lalinense Rafael Abeledo López. Desde entonces se gestionaron cerca de 70.000 documentos.

Unidad móvil en A Estrada desde hace seis meses

A falta de una sede estable, los estradenses también tienen la posibilidad de tramitar documentación identiticativa sin necesidad de desplazarse a otras ciudades cercanas como Santiago. El servicio cuenta con la ventaja de permitir tramitar estos documentos en el propio día, y estará operativo dos veces al mes, generalmente los miércoles, con una capacidad máxima de 30 citas diarias. El horario de atención previsto es de 9.00 horas a 14.00 horas, y las citas podrán seguir solicitándose a través de la Policía Local, bien por teléfono o presencialmente en sus dependencias de la Praza da Feira. Por norma general la citas previas en las oficinas de documentación se obtienen en el número de teléfono 060 o bien a través de la dirección electrónica www.citapreviadnie.es.Antes y durante un período de cerca de dos décadas los estradenses estaban obligados a realizar dos visitas a la sede municipal: una para aportar sus datos y entregar la documentación, y otra para retirar el documento, y solo podían tramitar el DNI, pero no el pasaporte.