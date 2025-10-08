Lalín abre el plazo para los cursos sobre bienestar emocional impartidos por Ategal

El lunes 13 el Concello de Lalín abre el plazo de inscripción para uno nuevo grupo para el taller gratuito de bienestar emocional, impartido por Ategal en colaboración con la Xunta y Afundación, que se desarrollará bajo la temática Coñecendo as emocións. Los talleres se desarrollarán los jueves desde el 23 de octubre al 22 de enero, de 10:30 a 12:00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.

El límite de plazas para este nuevo grupo está establecido en 12 en total. El ayuntamiento concreta que estas actividades son únicamente para las personas que participan ya en alguna de las actividades de Ategal (estimulación cognitiva, historia del arte, inglés, pintura, acuarela o informática).. No obstante, en caso de que finalmente no se cubran las plazas establecidas, sí se abriría esta convocatoria a todas las personas.