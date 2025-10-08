El instituto Pintor Colmeiro presenta el 16 el libro «Mulleres do Deza»

El instituto Pintor Colmeiro, con la colaboración del Concello de Silleda y la Fundación Roberto Rivas, publica el libro «Mulleres do Deza». Este proyecto está promovido por la biblioteca Xosé Neira Vilar y el equipo de dinamización lingüística del centro, y se edita desde Calami, una iniciativa creada por el propio alumnado.

Él volumen cuenta con cuatro colecciones fotográficas. Una de ellas fue realizada por el alumnado y el equipo docente de este instituto, y sirve para rendir un homenaje a las mujeres de la comarca dezana y a su papel tanto en la vida diaria, como en la memoria colectiva y en la construcción social del territorio. Sale a la venta en librerías a finales de mes, pero se presenta el próximo jueves, día 16 (20.00 horas) en el salón de actos del consistorio y dentro de la semana en la que se conmemora el Día da Muller Rural. La segunda presentación está prevista el día 23, en el centro cultural Vista Alegre, de la localidad de A Bandeira, también a las 20.00 horas.