La impresión de medicamentos y la ciberseguridad, a examen en la Xuventude Galicia Net

El pasado fin de semana, A Coruña acogió un congreso sobre inteligencia artificial en el que Omar Hatamleh, jefe de Inteligencia Artificial e Innovación del Goddard Space Flight Center de la NASA, abordó la revolución que supone a corto y medio plazo el uso de la inteligencia artificial. Uno de ellos será la comercialización de pastillas impresas en 3D que permiten tener varios medicamentos en una sola cápsula. Este tema será abordado en la feria Xuventude Galicia Net Intermax por Álvaro Goyanes, de Fabrx IA.

El certamen tendrá lugar, como de costumbre, en el recinto ferial de Silleda, y encumbra la inteligencia artificial como protagonista en otras ponencias y actividades. Santiago Costas, de Freak GZM, explicará la aplicación de la IA en la música, mientras Kike Fontán, consultor de ciberseguridad en Read Team, conducirá la charla interactiva «Un mundo de fantasIA», que toma el punto de vista de un hacker (es un pirata informático) sobre la evolución de la inteligencia artificial y sus beneficios. Otras ponencias explicarán cómo crear contenidos a través de esta herramienta o cómo Fortnite, el videojuego más popular del mundo, abre nuevas puertas a instituciones y entidades.

Xuventude Galicia Net Intermax arranca el viernes y remata el domingo. La cita coincide con el 25 aniversario del evento. Tanto las conferencias como los talleres van a celebrarse en la zona Extranet, de modo que tanto los inscritos en la Intranet como para los que solo visiten el recinto tanto el viernes como el sábado pueden acudir a estas propuestas gratis.

Los talleres estarán coordinados por Xabier Iglesias, responsable de ciberseguridad de una importante cooperativa gallega. Contará con la asistencia de Jan Duinkerken, un hacker ético y técnico de ciberseguridad de la misma entidad. Un hacker ético es un profesional que simula ataques cibernéticos con el consentimiento de la empresa o la entidad para la que trabaja, con la finalidad de identificar vulnerabilidades en el sistema y corregirlas, antes de que sea atacado por un pirata informático.

Hay un taller, para el que sí es preciso anotarse, que se centrará en electrónica y en cómo construir una radio FM desde cero. Otro explicará cómo hackear dispositivos electrónicos y un tercero abordará precisamente el hackeo ético. Otra propuesta explicará la programación de bajo nivel con fundamentos de la programación de sistemas operativos en arquitectura x86. El programa incluye además aulas de cosplay (esta técnica recrea la apariencia de un personaje de ficción), con el que se confeccionarán disfraces y accesorios de personajes de videojuegos, de manga o de cómic.

Gafas de realidad virtual

Habrá además actividades en la zona de acceso libre, como áreas de videojuegos, simuladores y gafas de realidad virtual. Esta edición especial cuenta de nuevo con el apoyo de la Xunta de Galicia y con el patrocinio oficial de Intermax Technology. Gracias a esta compañía tecnológica gallega, que se incorporó el año pasado, los participantes podrán volver a navegar por segunda vez a una velocidad de hasta 40 Gigabits por segundo (Gbps), el doble de la que se alcanzaba antes.