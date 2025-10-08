Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Garda Civil da Estrada celebra este domingo unha misa pola Virxe do Pilar

Como cada ano ao chegar a data do 12 de outubro, a Garda Civil de A Estrada celebra á súa patroa, a Virxe do Pilar, cunha misa solemne na súa honra na igrexa parroquial da localidade. Nesta ocasión, a cita terá lugar o domingo, cadrando coa propia data, ás 12.30 horas, nun evento ao que tamén asistirán diferentes representantes políticos.

