A Garda Civil da Estrada celebra este domingo unha misa pola Virxe do Pilar
Como cada ano ao chegar a data do 12 de outubro, a Garda Civil de A Estrada celebra á súa patroa, a Virxe do Pilar, cunha misa solemne na súa honra na igrexa parroquial da localidade. Nesta ocasión, a cita terá lugar o domingo, cadrando coa propia data, ás 12.30 horas, nun evento ao que tamén asistirán diferentes representantes políticos.
