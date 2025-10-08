A Estrada estudia sancionar el uso inapropiado de contenedores

El Concello de A Estrada advierte a las empresas del polígono industrial de Toedo de que no pueden depositar residuos industriales en los contenedores municipales, destinadosa desechos de tipo doméstico. El edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, recordó que cada firma debe contar con un reciclador autorizado y alertó de que, si la situación persiste, se rastreará el origen de los vertidos para imponer sanciones. Añadió que las empresas recogedoras ya han mostrado su malestar.