Eira da Xoana pone en valor el traje tradicional
La Fundación Eira da Xoana, en la parroquia agoladesa de Ramil, organiza este sábado la actividad ‘Exaltación do traxe galego sen Altri!’. La jornada comienza a las 11.00 horas con una sesión de fotos y, tras la comida, Ricardo y Noa Seixo se encargarán de amenizar la tarde con cantos, baile tradicional y pandereta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente
- Davila 07/10/2025
- Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas