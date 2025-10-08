Eira da Xoana pone en valor el traje tradicional

La Fundación Eira da Xoana, en la parroquia agoladesa de Ramil, organiza este sábado la actividad ‘Exaltación do traxe galego sen Altri!’. La jornada comienza a las 11.00 horas con una sesión de fotos y, tras la comida, Ricardo y Noa Seixo se encargarán de amenizar la tarde con cantos, baile tradicional y pandereta.