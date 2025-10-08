Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cursos para Protección Civil en la Agasp

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) convoca cinco cursos de formación para voluntarios de Protección Civil, que se impartirán entre octubre y noviembre en distintos municipios gallegos. En total se ofrecen 150 plazas en modalidades presencial y semipresencial. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 17 de octubre en la web de la Agasp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents