Cursos para Protección Civil en la Agasp

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) convoca cinco cursos de formación para voluntarios de Protección Civil, que se impartirán entre octubre y noviembre en distintos municipios gallegos. En total se ofrecen 150 plazas en modalidades presencial y semipresencial. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 17 de octubre en la web de la Agasp.