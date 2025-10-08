Cursos para Protección Civil en la Agasp
La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) convoca cinco cursos de formación para voluntarios de Protección Civil, que se impartirán entre octubre y noviembre en distintos municipios gallegos. En total se ofrecen 150 plazas en modalidades presencial y semipresencial. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 17 de octubre en la web de la Agasp.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente
- Davila 07/10/2025
- Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas