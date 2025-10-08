La concesionaria actual del SAF logra la máxima puntuación en el nuevo concurso

El Concello de Lalín tramita desde hace meses el nuevo concurso para la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por un período de dos años prorrogables a otros dos más. La mesa de contratación lleva tiempo analizando las propuestas de las seis empresas que optan a hacerse con la gestión de este servicio social y en la última se acordó otorgar la máxima puntuación a Protección Geriátrica 2025, actual concesionaria, empresa duramente criticada por el sindicato mayoritario, la CIG.

Las demás licitadoras son Rivas Sociosanidad, Óbolo SCA de Interés Social, Idades, Attende Care y Azvase. La oferta de Protección Geriátrica marca un precio anual de 2.077.652 euros para un concurso que había salido con un tope de 2.205.802 euros. Además, la mesa de contratación determina en sus informes que tanto Rivas Sociosanidad como Óbolo SCA de Interés Social no alcanzan la puntuación mínima de la mitad establecida en la valoración de criterios evaluables.