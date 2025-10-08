Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello compra 4.100 discos de la zona azul

La junta de gobierno local de Lalín días atrás aprobó la adquisición de un total de 4.100 discos de la zona azul. La empresa Gallega de Publicidad y Merchandising suministrará estos discos que luego se reparten de manera gratuita a los ciudadanos por un importe total de 2.976 euros.

