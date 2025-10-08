El Concello compra 4.100 discos de la zona azul
La junta de gobierno local de Lalín días atrás aprobó la adquisición de un total de 4.100 discos de la zona azul. La empresa Gallega de Publicidad y Merchandising suministrará estos discos que luego se reparten de manera gratuita a los ciudadanos por un importe total de 2.976 euros.
