El CNS, a la pesca de fichajes

El equipo Máster del Club de Natación y Salvamento (CNS) de A Estrada quiere seguir creciendo. Este sábado 11 y el próximo sábado 18 organizará dos jornadas de puertas abiertas en la piscina climatizada con el objetivo de atraer a nuevos participantes para la temporada 2025/26. La invitación está dirigida a mayores de 25 años que ya sepan nadar y deseen entrenar, competir, mejorar su técnica o, simplemente, disfrutar del agua en buena compañía.

Miguel Fins, miembro del equipo desde su creación, resume el espíritu de la iniciativa: «La idea es que la gente de A Estrada se anime, que vea que esto no es algo excesivamente exigente ni reservado a deportistas de élite. Lo importante es que vengan a disfrutar, pasarlo bien, hacer ejercicio y, si luego se anima a competir, genial».

El CNS lleva ya once años en marcha, y la sección Máster (dirigida a mayores de 25 años) cumple esta temporada una década. Fins fue uno de los que formó parte de los primeros entrenamientos, junto con Carlos Rozados, y recuerda que «al principio éramos cuatro o cinco personas en el grupo Máster, y ahora ya somos más de veinte».

Actualmente, la sección cuenta con 26 deportistas federados, entre ellos 9 mujeres y 17 hombres, aunque no todos compiten. «Hay gente que solo viene a entrenar, y está perfecto. Aquí nadie está obligado a competir. Lo fundamental es mantenerse activo y disfrutar del deporte», explica él.

Una de las claves del éxito del grupo es su sistema de entrenamiento flexible. «Nuestro entrenador, Álex, nos prepara los entrenamientos y nos los envía cada semana por correo. Así, cada uno puede organizarse según su horario o sus compromisos familiares sin problema», comenta Fins.

El único entrenamiento común se celebra los sábados por la mañana, de ocho a nueve y media, el mismo horario en el que se realizarán las dos jornadas de puertas abiertas de los próximos sábados. «Es una hora temprana, pero tiene su lógica. La mayoría tenemos familia, así que es un momento para desconectar, hacer deporte y después continuar con el día», añade. A mayores, el grupo organiza otras horas fijas para que los que prefieren entrenar acompañados tengan con quien.

El calendario del equipo incluye una liga mensual y varios campeonatos gallegos, pero participar es totalmente opcional. «Tenemos el Gallego de Invierno, el de Verano, el de Aguas Abiertas y el de Larga Distancia», pero insiste en que los participantes no tienen obligación de competir. «Lo importante es tener la licencia federativa, que cubre los entrenamientos y te da la posibilidad de probar la experiencia. Luego a nivel deportivo, las ligas sirven para coger forma y ritmo, pero los grandes hitos son los campeonatos gallegos», indica.

La iniciativa de las jornadas de puertas abiertas busca romper esa barrera del desconocimiento que les priva de conseguir un equipo más numeroso. «Aquí hay mucha gente que nada muy bien, pero que no se atreve a dar el paso, quizá porque piensa que esto es para profesionales. Queremos que vean que el ambiente es muy bueno, que hay niveles para todos y que, sobre todo, es divertido», señala. El CNS Máster demuestra así que la natación no tiene límites y que se disfruta mejor en compañía.