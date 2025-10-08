La Central sigue al alza, con cerca de 1.400 animales

Desde hace meses, la afluencia de animales a la subasta de los martes en la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, deja clara la importancia de este mercado como suministrador de carne a toda la península. Ayer acudieron al recinto ferial 1.375 animales, de los que se adjudicaron 1.308 por un importe total de 1.648.426 euros.

El martes pasado, las ventas ascendieron a un global de 1.78 millones, por la venta de 1.343 reses. Es decir, ayer cambiaron de dueño solo 35 animales menos que el pasado 30 de septiembre, pero es que las cotizaciones descendieron respecto a la anterior subasta. El precio medio de los terneros de recría cayó ayer en 43,29 euros para marcar los 658,66 animales. La facturación en esta categoría fue de 496.630 euros, con especial peso de los terneros machos de entre 21 y 50 días en afluencia, pero de los que superan esos 50 días, si hablamos de precio.

El vacuno mayor, por su parte, se subastó a una media de 2.386,52 euros, esto es, a 34,26 menos que la semana pasada. Dentro de esta categoría acudieron 13 ejemplares de Vaca e Boi de Galicia, que marcaron un precio semanal de 2.876,33 euros. En cuanto a los terneros de carne, el precio medio (entre los frisones, los cruces industriales y los de rubia galega) está en los 1.587m93 euros, que suponen 112,39 menos que en la puja del día 30. En Ternera Gallega, sus 101 ejemplares alcanzaron un valor medio de 1.706,27 euros.